朱立倫：不是在“台獨”旗幟下才叫民主自由

國民黨主席朱立倫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月2日電（記者 張穎齊））近日連續有3名陸配因涉武統言論遭驅離，中國國民黨主席朱立倫2日表示，民進黨不斷箝制言論思想自由，傷害兩岸和平交流；國民黨文傳會主委林寬裕也補充說，民進黨許多前輩、已故社會運動倡議者鄭南榕主張言論自由，民進黨對得起嗎？



陸配“亞亞”劉振亞因涉武統言論，遭“移民署”廢除依親居留許可已於3月25日離台。“恩綺”張燕已於3月31日離境，“小微”趙嬋於1日下午離台。



國民黨中央2日舉行中常會，朱立倫在會中致詞提到，民主是不能夠打折扣，民主自由不必一定要在“台獨”旗幟下，民主自由是沒有先決條件的，但民進黨不斷箝制人民的言論、思想自由，並設限特定條件，傷害兩岸交流、行動自由。



林寬裕會後受訪表示，關於陸配議題，他在新聞界當記者20幾年，鄭南榕1989年自焚時，他有跑新聞採訪，他要請現在的民進黨朋友到台北市民權東路對面巷子，去看鄭南榕的基金會紀念館，看看民主前輩怎麼提倡民主言論自由，而不是一定要在什麼狀況下才有，民進黨對得起嗎？



國民黨發言人楊智伃說，無論是陸配，還是近期發生的北一女教師區桂芝所發表的言論，在賴清德發布抗中17調後，這些言論在台灣這塊民主自由的土地上都不被接受嗎？要像民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤一樣說要嚴格審查嗎？北一女老師變成高牆下的螞蟻？陸配更以不符合法律比例原則遭驅逐。



楊智伃說，民進黨自己發生助理盛礎纓的“共諜”案，侵害“國安”，民進黨有同樣辦理？民進黨就是麥卡錫主義搞戒嚴，意識形態、“台獨”立場，要消滅“中華民國”，連清明節、大甲媽遶境等中華習俗，都要背棄？只要推動“台獨”萬萬歲？國民黨面對軍演、“國安”，都要求各縣市做好民防、備戰需求，主張“國防”安全，反倒民進黨不斷害台灣，對軍隊的福利加給遲遲不給。