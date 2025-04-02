回鍋國民黨文傳會主委　林寬裕：協助抗惡罷　

國民黨革實院院長林寬裕回鍋任文傳會主委。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月2日電（記者 張穎齊）中國國民黨中央2日下午開中常會，黨主席朱立倫宣布黨副秘書長兼文傳會主委、“立委”李彥秀，勞苦功高，卸下文傳會主委一職，由智庫革命實踐研究院長、前文傳會主委林寬裕回鍋接任。林寬裕說，李彥秀身兼多職，又要面對民進黨惡意的台北市港湖區罷免，因此黨進行適度人事調整。



朱立倫在中常會上致詞完後，接著宣布李彥秀卸下文傳會主委一職，由林寬裕接任，李彥秀可分憂解勞。而李彥秀也的確馬不停蹄，下午1點多配合國民黨“立法院”黨團出席記者會，僅花10分鐘便趕到中常會開會。李彥秀向中常委們鞠躬致意。



林寬裕，美國佛羅里達州諾華大學資訊學博士，媒體人出身、曾擔任採訪記者、駐美特派員20多年，歷任公共電視基金會董事、華視董事會董事、“行政院”工程會影視、文化類專家學者、新北市政顧問、文化局長、亞洲大學資訊傳播學系助理教授、國民黨文傳會主委等。



林寬裕會後受訪表示，李彥秀仍是黨副秘書長，更還是管轄文傳會，他之前也擔任過文傳會主委，其實李彥秀與自己也依然都在團隊內，李彥秀是黨中央與國民黨“立院”黨團重要的溝通橋樑，面對民進黨在李彥秀的台北市南港、內湖區的惡意罷免，李彥秀對選區、黨團、黨中央等非常多行程服務都是親力親為，唯恐分身乏術，因此國民黨在這場民進黨惡罷的賽事，對於球隊隊形進行適度的調整，打好這場球賽。



林寬裕說，國民黨每個人都盡全力發揮好角色，李彥秀最近忙不過來，而在文傳會也擔任1年多主委，而國民黨則讓也曾有文傳會經驗的他來回任接替。其實他也住在李彥秀的港湖選區，請大家也一定要支持凡事親力親為的李彥秀。