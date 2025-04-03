陸配事件延燒　屏東藍白軍聲援盼理性討論

國民黨籍屏東縣議員陳揚呼籲理性看待新聞上的陸配個案。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月3日電（記者 蔣繼平）民進黨政府將陸配驅逐出境，社會輿論激烈辯論，全台38萬陸配人人自危，就怕不小心講錯話，掀起寒蟬效應。屏東市彼岸花關懷協會理事長吳治芳說絕大部分陸配都只想單純過好日子而已。對此，中國國民黨籍屏東縣議員陳揚、台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先也聲援，提到陸配仍屬弱勢，避免形成偏見、霸凌與壓力，呼籲理性討論、勿無限上綱。



台灣近日連續有陸配“亞亞”、“小微”、“恩綺”因涉武統言論，分別遭“移民署”廢止依親居留和長期居留許可並限期離境，事件掀起台灣內部輿論及政壇激烈辯論不斷，社會氛圍也讓許多陸配開始有“寒蟬效應”，除了不敢隨意表態，被問及相關事件更嚇得躲得遠遠，啥都不敢說，就怕一不小心講錯話。



全台陸配約38萬人，分布在各縣市，其中屏東縣1.1萬人當中，聚集在屏東市就有3千人。有200名陸配成員的屏東市彼岸花關懷協會理事長吳治芳表示，最近協會都呼籲儘量不要談政治，大家都單純過好日子就好，安安份份的打拼，很多人小孩都很大了，談到兩岸都希望和平交流，更不希望有戰爭，畢竟兩邊都是家。



已嫁來台灣20多年的吳治芳表示，很多陸配都是早期過來台灣，很多經濟不是那麼好，算弱勢族群，協會都會幫忙改善家庭問題、協助接濟、募生活物資、甚至關懷獨居、或需要幫忙治喪的陸配家庭，她替協會表達感謝公部門與許多民間社團長期給的協助，“沒有談政治的時候，台灣社會真的很溫暖”。



國民黨籍屏東縣議員陳揚表示，民代在地方上都會與新住民互動交流，最近也發現陸配的姊妹們比較焦慮、不安，很怕變成霸凌、排擠的狀況，因為許多陸配本來就是比較弱勢的族群，最近新聞報蠻大的，如果社會又加上偏見，陸配不管做生意還是替人家工作，就會很有壓力，所以這陣子陸配就不太敢說話。



陳揚認為，因為陸配也是落地生根，他認識的絕大部分陸配並沒有政治立場，都是希望好好過生活、好好建立家庭，都只是一般平民老百姓，外界真的不須無限上綱，這樣讓人很不忍、也很心疼，呼籲大家理性看待新聞報導的個案。

