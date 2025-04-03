陸配吳治芳重現家鄉味　開川菜館傳達思念

從四川遠嫁來台20多年的陸配吳治芳所開設的川菜館，名字取作“想家的家”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東4月3日電（記者 蔣繼平）濃厚眷村味的屏東市勝利星村裡，有一家從四川遠嫁來台20多年的陸配吳治芳所開設的川菜館，名字取作“想家的家”，不僅用名字表達“在台灣的家想念大陸的家”的意境，也用道地的川菜滿足許多人的味蕾，更撫慰許多同鄉陸配的思鄉情，此外，吳治芳總是熱情地介紹每道川菜特色，更多了一道“人情味”。



位於屏東市青島街的勝利星村內，有一家名為“想家的家”川菜館，老闆是嫁到台灣20多年的陸配吳治芳，來自四川成都的她並非餐飲專業出身，而是出自對家鄉菜的念念不忘，因此在同鄉的眷村伯伯鼓勵下嘗試學習川菜，作出的第一道料理就是麻婆豆腐，菜單上“有故事的麻婆豆腐”就是紀念這件事。



“想家的家”從2021年開店，中間挺過新冠疫情的考驗，如今已是假日經常客滿的店家，若沒事先訂位可要等上一會兒，生意相當不錯。牆上可以看到許多政治人物、藝人都是座上賓，也曾被大陸媒體採訪介紹。歷任屏東縣長周春米、潘孟安、曹啟鴻等人都在牆上留下簽名及紀念照。店內也有許多四川各種辣椒的介紹。



川菜的靈魂就是辣椒，吸引許多愛吃辣的饕客慕名而來，“酸、麻、辣”組成川菜的“味型”，譬如“蜀地伴皮蛋”這道就是夠麻夠辣的代表，“嗆炒土豆絲”是道地的眷村菜，配酸很搭，可再加乾辣椒、花椒粒去提味，“麻婆豆腐”使用了成都的郫縣豆瓣，號稱川菜靈魂，這三道都是必試的經典川菜。



如果是不吃辣的人呢？別擔心，其實“想家的家”也常有不吃辣的常客，因為川菜的酸、麻也讓人食指大動，而且川菜每道菜會用很多辣椒，不同的辣椒分別具有提“香度、辣度、顏色”的功能，都能按照客人需求做辣度的調整。該店所使用的辣椒、香料從四川空運過來的，四川菜很重味道，吳治芳也笑說“辣椒比食材還貴”。



為何取名“想家的家”，吳治芳也說，她20多歲就嫁來台灣，當時不僅很想家、也很想念家鄉味，同時也想要賺錢改善經濟，所以才有機會踏入川菜料理領域開餐飲店，因為她是大陸人，在台灣落地生根組織家庭也是台灣人，所以開店才用“想家的家”來表達“在台灣的家想念大陸的家”的意境。



吳治芳同時也擔任屏東市彼岸花關懷協會理事長，協會2016年成立，共有200名陸配成員。協會長期關懷當地的陸配家庭，因為很多陸配都是早期嫁來台灣，經濟條件不好，協會主要提供關懷、幫募物資等協助。全台陸配約38萬人，分布在各縣市，其中屏東縣1.1萬人當中，聚集在屏東市就有3千人。