再增4綠委罷免案過關　藍綠35比12

中選會2日公布新增4件綠委罷免案通過第一階段連署。（中評社資料照） 中評社台北4月2日電／全台大罷免潮持續延燒，“中選會”今表示，新增4件“立委”罷免案可進入二階連署。據瞭解，此次新增進入二階連署的皆為民進黨“立委”，分別是台南林俊憲、王定宇以及新北李坤城、吳琪銘。



統計至今日為止，共計47件“立委”罷免案已進入或可進入二階連署，罷免藍綠為35比12，後續發展值得關注。



先前已有35位泛藍“立委”可進入二階連署，17件民進黨“立委”罷免案都未達一階門檻，得補件1次，讓藍營士氣陷入低迷，經補件後，繼日前8位民進黨“立委”罷免案達門檻。



“中選會”今天透過媒體群組說明，新增4件罷免案審核通過，得進入第二階段連署。據瞭解，新增通過者為林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘，另外包括民進黨“立委”黃捷、許智傑、陳俊宇罷免案尚由地方選委會審查中。



“中選會”指出，另有2件“立委”罷免案已逾補提期限而未補提。據瞭解，這2件是民進黨“立委”王美惠與陳冠廷的罷免案。



統計目前已進入二階連署的35位泛藍“立委”，包括國民黨“立委”王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍“立委”陳超明。



此外，民進黨“立委”伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純也進入二階連署，加上今天新增的台南林俊憲、王定宇以及新北李坤城、吳琪銘共12位。