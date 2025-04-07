中評關注：民怨炸鍋　綠要繼續親美仇中？

綠營極度親美下，已顯得進退失據。 中評社台北4月7日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，4月9日生效，儘管“賴政府”事前事後頻頻消毒，台灣民意仍沸騰、灌爆賴清德、“行政院長”卓榮泰臉書，質疑“賴政府”根本無作為“躺平投降”，逼得卓榮泰在清明連假期間親上火線。綠營極度親美下，中美兩強連番施壓顯得進退失據，當特朗普關稅已是鐵板一塊，賴清德會否改變兩岸關係走向？



面對特朗普宣布的32%高關稅，台灣民眾把憤怒甩在“賴政府”頭上其實情有可原，畢竟事前早有許多徵兆，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前接受專訪提出“骯髒15國（the dirty 15）”，外媒“路透社”整理的“2024年各國對美貿易數據”資料中，台灣就在列，“賴政府”並非沒有因應、對美溝通談判的時間。



“賴政府”甚至還有大內宣美化的時間，“政院”人士2日就說明“從特朗普最常講的10%、25%，乃至外媒模型預測的28%都有評估”，希望讓產業安心。卓榮泰前一晚也發文“請民眾安心睡覺”，但沒想到特朗普的關稅大刀卻是出乎意料的32%，民眾當然會質疑“賴政府”事前掌握情資不到位，一時之間“有政府，會睡覺”、“尸位素餐”議論之聲甚囂塵上。



民怨爆發逼得卓榮泰不得不在清明連假期間、4月4日親自召開記者會回應，端出9大面向新台幣880億元產業衝擊補助、成立諮詢專線，賴清德也表態“持續與美方強力交涉”，但後續有涉外人士說“尚未找到突破口”，輿論也批評“拿納稅錢補貼？”、“大撒幣誰都會”、“台積電都給出去了，怎交涉？”“賴政府”的應對方式，民眾並不買單。



賴清德執政的親美路線，被特朗普32%關稅這一大刀砍得懷疑人生，台灣在中美兩大強國下夾縫求生越發不容易。中國大陸近期在台灣周邊進行了3次聯合戰備警巡、2次聯合軍演，甚至有美國軍機3日飛越恆春外海、進入台灣24浬時，被大陸軍機攔截。

