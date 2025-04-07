高關稅危機　彰化傳產恐蒸發6百億哀鴻遍野

國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪。（中評社 資料照） 中評社彰化4月7日電（記者 方敬為）美國總統特朗普宣布對等關稅政策，對台灣課徵高達32%關稅，引發台灣產業震撼，中國國民黨籍彰化縣議員曹嘉豪接受中評社訪問表示，彰化許多傳統產業以美國為主要出口市場，此關稅大刀一揮，業界哀鴻遍野，照此趨勢下去，彰化傳產產值1年恐怕要蒸發新台幣600億元，減少1萬個工作機會，然而民進黨政府卻沒有應對措施，令人遺憾。



彰化縣有不少製造業、機械業長期以美國聞主要出口市場，特朗普政府對等關稅政策出台，彰化產業首當其衝，業界憂心競爭力重挫、訂單流失。為此，彰化縣議會跨黨派議員4月3日召開聯合記者會呼籲民進黨政府要拿出對策。



曹嘉豪向中評社表示，不分黨派的縣議員都接到業者陳情，生怕此關稅大刀一揮，彰化產業恐怕被打趴，因為特朗普公告的對等關稅新制，台灣被徵收32%，遠比比韓國的25%、日本的25%還高，台灣的業者主要競爭對手就是日韓，如今在進口關稅上就處於劣勢，後續要如何競爭？



曹嘉豪說，彰化是台灣的傳統產業重鎮，出口比重高、依賴美國市場深。面對突如其來的關稅震撼彈，無所適從，清明假期都過得忐忑不安，包括製造業、機械業、水五金、金屬加工、鋼鐵螺絲帽等產業，其外銷比例高達七成，其中出口美國的比重高達六成，未來面對高關稅壓力，恐怕損失慘重。



曹嘉豪表示，根據他向業界的瞭解，未來面對美國對等關稅稅率，粗估彰化傳產產值1年恐怕要蒸發新台幣600億元，減少1萬個工作機會，將直接或間接影響各區產業與家庭生計。他呼籲執政的民進黨政府應加速啟動外交協商、產業應變、財務與稅務支持措施，強調“企業不等人，政府不能再拖。”



曹嘉豪感嘆，民進黨政府面對美國對台實施高關稅壓力，顯然是束手無策，沒有應對作為，只拿出新台幣880億元要來補貼業者損失，緩不濟急，不只治標不治本，更是杯水車薪，顯然民進黨政府在對美的外交及經濟協商方面毫無能力，只能任憑宰割，整個連續假期，只看到綠營側翼不斷推進罷免藍委行動，卻沒有對經濟、產業的衝擊拿出解方，凸顯出民進黨政府只會搞政治鬥爭，不會執政！

