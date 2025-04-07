何志勇：綠將兩岸路走死　對美只能自食惡果

新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇。（中評社 資料照） 中評社新竹4月7日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普2日公布“對等關稅”措施，對台灣課徵32%關稅。新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授何志勇接受中評社訪問表示，台灣過去10年來在民進黨長期執政下，完全倚賴美國，讓台灣在中美角力下失去槓桿角色，已喪失籌碼和底氣，現在自食惡果，後果只能由全民來承擔。



何志勇指出，特朗普所祭出的對等關稅只是手段，不是最後的目的，因為特朗普對等關稅的英文是“Reciprocal Tariff ”，強調的是“彼此互惠”，所以只要世界各國能迎合美國的需求，其他什麼都好談。接下來就看台灣接不接受了，但台灣目前看起來似乎也沒有拒絕的權利，因為台灣早已喪失在中美角力下的槓桿角色，沒有籌碼與底氣了。



他強調，過去在馬英九執政時期，美國曾以要求台灣開放美牛和美豬來換取免簽證一事，但國民黨還是守住了，最後在只開放部分美牛的情況下仍換取到免簽證直到現在，主因就是當時的兩岸關係氣氛很好，讓台灣有籌碼和底氣可以向美國說不。但台灣過去10年來在民進黨長期執政下，完全倚賴美國，所以現在自食惡果，後果也只能由全民來承擔。



何志勇，美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，專長為比較政治、美國政治，曾任國民黨發言人暨國際事務部副主任、文傳會副主委，現為國民黨革命實踐研究院副院長、新竹清華大學通識教育中心兼任助理教授。



何志勇提到，2022年美國人口3.3億，僅佔全球4%，但美國的家戶消費，佔全球比例高達34%，領先第二名中國的10%（14億人）、第三名日本的5%（1.2億人），以及第四名印度的4%（14億人）。換句話說，全世界每3塊錢的消費，就有1塊錢是美國人貢獻的，這也是為什麼這次特朗普關稅會讓全球如此緊張的原因。



他說，但若從另外一個角度來看，全世界每3塊錢的消費，至少還有2塊錢不是美國人所貢獻，所以現階段台灣衹有兩條路可走。第一是繼續跟著美國走，完全聽美國的話照單全收，去迎合美國的政策與市場需求。第二是台灣是否能適時做出調整，把市場分擔轉移到非美國地區，而這樣的做法包括中國大陸和歐洲老早就在做了。

