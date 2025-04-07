中評關注：高關稅危機會讓綠喊停大罷免？

賴清德5日與企業界代表於官邸會談。（照片：府方提供） 中評社台北4月7日電（記者 黃筱筠）民進黨政府強調擔任民團最強支撐，對於大罷免更是強力推動。但美國課徵對等關稅，“賴政府”截至目前未提出強力反制措施，引起民眾不滿。這幾天台灣正值連假，但賴清德與蕭美琴的社群發文卻引起負面批評留言，批評力道之強，就像是執政末期一般。美國宣布課徵高關稅政策，“賴政府”若無法對美高關稅有對策，恐怕第二階段連署罷免藍委的力道會跟著減弱。



當美國4月2日宣布對台灣課徵對等關稅32%，很可能“賴政府”第一時間會評估，挺民進黨支持者至少會認為美國還把台灣名列宣布名單第四順序，挺台派很可能會沾沾自喜，以“賴政府”上任後強打抗中保台，應該還是能閃過這次高關稅。



但沒想到民眾對美國的不滿攀升，賴清德臉書提及相關發言，至6日下午統計已有2.4萬則留言，其中不滿“賴政府”對美國則高關稅後續處置的居多。許多留言痛批賴睡醒沒？要下台沒？甚至連清明節當天，蕭美琴在社群上傳潤餅的照片，都被網友痛批，都要被美國提高關稅32%，只知道吃潤餅？蕭還得再公開活動上致歉，網友還批評不是當過駐美代表嗎？不是跟美國很好嗎？只會吃潤餅？因為美國提高關稅，對賴蕭批評很可能是民進黨並未預料。



賴清德也趕緊在假期就找來企業代表座談，“行政院長”卓榮泰隨即邀集朝野黨團協商訂於7日下午要討論應對高關稅，還呼籲朝野必須要團結。



目前政治氛圍是朝野對立非常嚴重，很可能是民進黨蔡英文2016年執政以來最嚴重。造就這樣氛圍是民進黨力挺大罷免，雖然民進黨一再撇清，並強調民團是第一線，他們只是擔任民團的堅強後盾。

