關稅危機如何解　高雄藍綠看法大差異

藍委柯志恩。（圖：柯志恩臉書） 中評社高雄4月6日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普2日宣布對等關稅措施，台灣承受高達32%的重稅。藍綠角逐下屆高雄市長的人選紛紛表達意見，民進黨“立委”邱議瑩、林岱樺、許智傑、賴瑞隆皆表達盼最短時間內提出最好的方法幫助產業度過難關，藍委柯志恩則批“正事不做，只會急催連署的民進黨”，有意角逐市長大位者不約而同“搶發聲”。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，民進黨的高雄市區域“立委”林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人爭取黨內高雄市長初選。另外，可能代表國民黨參選2026高雄市長的則是高雄市黨部主委、不分區“立委”柯志恩。



柯志恩表示，面對高關稅的重大衝擊，朝野當然應團結對外，然而，從年初迄今，執政黨上下所有心思不都在罷免在野黨“立委”？且近來數次搗亂“國會”、癱瘓議事不也是民進黨自家“立委”？賴清德倘心繫台灣、以人民為念，是否應心口一致、兌現所謂“團結國家”的口號，是否更應正式停止大罷免的內耗內鬥，讓朝野合作、共同克服“國家”面臨的重大危機？面對即將襲來的風雨，台灣還有內鬥的本錢嗎？



林岱樺則表示，現在台灣全體社會應該關心聚焦於“台灣可以如何因應的做法”，以及“我們可以幫助政府作什麼”的面向，她呼籲企業跟民眾不要陷入“恐慌焦慮情緒”，政府團隊也要趕緊提出應變劇本及因應對策來，台美關係，仍然是有史以來最良好的階段，而且溝通管道都正常順利。她認為面對全球貿易關稅戰衝擊，政府應提升台灣應變機制到“總統”層級，由賴清德來統籌指揮，蕭美琴擔任對策召集人。



邱議瑩表示，關於美國提高關稅，高雄市政府以及“中央”的“部會”已展開了對應小組來因應，現階段正在密切觀察關稅提高對於台灣產業界可能會造成的影響，以及對於美國經濟會產生的影響。相信“中央”與地方都會密切的合作，希望能夠來做好相關的因應工作，她近期之內邀請高雄的廠商、業者與“經濟部”對談，瞭解廠商需求以及在最短的時間內能夠提出最好的方法，來協助台灣廠商度過關稅的衝擊。

