高雄內門宋江陣頭年度賽　7支隊伍鬥創意

2025創意宋江陣頭大賽隊伍“龍華科大”結合民俗陣頭“官將首”來進行演出。（圖：高雄市觀光局） 中評社高雄4月6日電（記者 蔣繼平）宋江陣自明末清初從福建閩南地區流傳到台灣，也發展出不同的特色。一年一度的“2025年創意宋江陣頭大賽”於6日順利落幕，本屆決賽奪冠的“鳳武薪傳 西螺鳳山館”，重新詮釋日據時期傳奇人物廖添丁的故事，其他隊伍則融入官將首、龍鳳陣、霹靂舞等多種風格，創新演繹宋江陣法，過程相當吸睛。



高雄宋江陣活動自2001年舉辦至今已邁入第25年，每年輪流由內門順賢宮、內門紫竹寺、內門南海紫竹寺等3間廟宇輪流主辦，讓內門宋江陣這項超過百年的無形文化資產得以保存、延續與傳承。內門區位於高雄市東北部，為高雄市與台南市交界處，距高雄市中心車程約1小時，算全台有名的宋江陣發源地。



本屆共有7支隊伍參賽，都有不同的特色。除奪冠隊伍外，由大學組團參賽的“龍華科技大學”以官將首為核心，結合神明出巡護衛與收妖任務，舞台氣勢磅礡；“台南大學”整合蘭賢陵武館、曾文農工等7個社團，演出龍鳳陣、戰鼓與武術，場面熱烈；“梁山英雄鎮北番”由文化大學與北藝大聯合參賽，以南北管音樂與戲曲身段，精彩演繹宋江陣法。



來自民間宮廟團體參賽的“關廟東勢旺萊寶貝”由“千歲團”演出，將竹編化為兵器展現八卦、蜈蚣陣等經典陣法；“民靖宋江”以時空穿越劇情結合客家打獅文化，演繹黃蜂結巢、龍捲水等陣型，趣味十足；“加樂傳藝”融合廟埕文化與霹靂舞、三節棍、拳術，展現文化融合的可能性。



根據介紹，宋江陣是一種武術性質的藝陣，自福建閩南地區於明末清初流傳到台灣，大都流傳在嘉南平原以南，祭拜的主神是田都元帥，陣型自水滸傳故事演變而來，最為知名的是“八卦陣”。早期宋江陣因模仿水滸傳故事，是武打為主的宋江戲，後來演變成陣式，陣容人數不拘，通常以36人、72人為主，有“36天罡，72地煞”之稱，人數最多時可組到108人。