朱立倫：賴清德的對美談判策略顯然過於天真

國民黨主席朱立倫在臉書發文。（取自朱立倫臉書） 中評社台北4月7日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普日前宣布對全球輸美貨品徵收對等關稅，其中台灣將被課徵32%對等關稅，後續影響重大，賴清德在6日透過錄影方式發表談話，提出五項策略來應變。對此，中國國民黨主席朱立倫在臉書發文表示，面對經濟嚴峻挑戰，賴清德的談判策略顯然過於天真。



朱立倫提出六項重大疑慮，要求賴清德必須展現領導力，積極尋求跨黨派的智慧與共識，共同擬定應對策略，而非讓台灣在重大挑戰前顯得猶豫不決。他強調，已指示黨團三長出席7日跨黨派協商會議，將嚴肅督促執政團隊提出具體有效的應變計劃，國民黨已準備好參與對話討論，共同為台灣尋求最佳解方。



以下是朱立倫臉書全文：



面對台灣的經濟的嚴峻挑戰，賴清德的談判策略顯然過於天真。



面對美國關稅的嚴峻挑戰，本黨高度重視。明日的跨黨派協商會議，我已指示黨團三長全數出席，將嚴肅督促執政團隊拿出具體有效的緊急應變計劃，共同應對當前困局。原先“行政院”公佈的880億元補貼只是杯水車薪，應該大幅調整提高。



賴清德宣布由“行政院副院長”領軍談判，並表示不採取報復手段，將以加碼投資、採購等方式因應。然而，檢視過往，台灣在台積電赴美設廠、持續性軍武採購、簽訂天然氣長約等方面已投入巨大資源。



這些付出有讓台灣回到有利的談判地位嗎？如今甚至面臨美方即將施加高額關稅的衝擊。在上個月未談之前已籌碼盡出，先現底牌，今天賴清德提出的重啟談判及其他應對措施，我們有以下六項重大疑慮：



第ㄧ，政府必須釐清，此次談判的具體關稅目標為何？ 是否要以平衡美方關切的貿易逆差（如先前媒體報導的739億美元）為主要目標？如此要如何達成？

