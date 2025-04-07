救台股千億銀彈上膛　證交所罕見開盤前喊話

台灣證券交易所。（中評社 資料照） 中評社台北4月7日電／美國對等關稅風暴來襲，台股7日開盤恐面臨無量崩跌，財金部會高度警戒。政府基金共有1515億元銀彈，將伺機進場布局台股；“國安”基金也密切關注國內外局勢 ，視情況決定是否召開臨時會。“證交所董事長”林修銘7日8點召開“資本市場因應措施說明會”指出，關稅衝擊讓我們金融市場在清明假期產生劇烈波動，美、歐、亞股市都走跌，4月3日至4月4日累積下，台灣股市難免受到市場影響有震盪波動，但將協力資訊透明、鼓勵企業召開法說會，強化投資人溝通，提升市場信任，落實庫藏股買回執行。不限縮漲跌幅，但保留政策彈性。



林修銘強調，保留一切股市彈性，今日限空令上膛，並為因應國際行情盤前召開記者會，未來會視情況調整政策。



據瞭解，勞動基金手上已決標未撥款金額共1345億元，包括絕對報酬625億元，及相對報酬720億元；另退撫基金手中也有已決標未撥款170億元，換言之，政府退休基金合計1515億元，隨時可伺機進場布局台股。



美國對等關稅政策重創全球股市，“行政院長”卓榮泰6日於官邸再次召開會議，邀“金管會”等單位，沙盤推演台灣股市可能波動。



外界關注“國安”基金今日是否召開臨時委員會？對此，“財政部”表示，“國安”基金依相關條例規定於4月間召開例行委員會，至會議時間等均依指示辦理。



依據《“國家”金融安定基金設置及管理條例》，目前“國安”基金總額維持在5000億元。過去“國安”基金共有八次護盤，第一次是在2000年3月16日首次政黨輪替，護盤五天後就退場，是進場天數最短一次。



至於勞動基金是否配合“國安”基金進場護盤，勞動基金運用局6日僅表示，“護盤是‘國安’基金責任”。事實上過去以來，勞動基金對外表明立場是，勞動基金攸關勞工退休金，護盤不是勞動基金義務，但勞動基金會逢低買進，目標是為達成資產配比目標，並賺取合理及穩健收益。