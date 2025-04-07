台積電、鴻海破跌停　台股暴跌史上最慘

台股7日開盤即暴跌2085點。（照片：Yahoo股市網站） 中評社台北4月7日電／美國總統特朗普2日公布“對等關稅”措施，對台灣課徵32%關稅。台期指開盤即跌停，大跌2129點，顯示市場面臨的巨大壓力。台股7日以20153.57點開出，開盤即暴跌2085點、跌停至1萬9121點，出現破千檔跌停的慘況，大型權值股台積電、聯發科及鴻海也都失守，觸及跌停價。



台積電開盤直接殺至跌停，以848元開出，跌94元，創史上最大，在電金傳全軍覆沒下，盤面一片慘綠，上市963家直接打入跌停，而上櫃也有764家跌停，指數開低走低，跌逾2000點，創史上最大跌點，跌幅逼近10%，指數測19212點。



台灣清明連假期間，美國總統特朗普宣布對等關稅措施，台灣輸美產品除了面臨10%基準關稅之外，還得面臨32%對等關稅，比各界預期更強烈的對等關稅措施引發全球股市重挫，台股7日面臨巨大的補跌壓力。



“金管會”6日晚間已祭出救市措施，本周包括增加多元擔保品、借券賣出委託量限制從30%降至3%、融券保證金成數由90%拉高至史上調幅最高的130%，先壓制空方。傳出“國安”基金備戰，視情況出手，證交所更罕見在盤前一小時召開記者會，穩定市場情緒。



“金管會”時隔2年1個月祭出限空令，前一次實施台股限空、禁空令，是在2022年應對美國升息、通膨及俄烏戰爭等國際動盪，使得台股波動加劇，在2022年7月15日起逐步祭出限空、禁空令等4項穩定股市措施，直到2023年2月24日才解除退場。



日韓股市周一開盤即出現暴跌，日股重挫超過8%，韓股也大跌超過5%，市場恐慌全面蔓延，道瓊期貨指數一度重挫超過1800點，跌幅將近5%，標普500指數和那斯達克100指數期貨分別重挫逾5%。