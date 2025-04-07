觀光亮點　許淑華宣布南投氦氣球園明年開幕

南投縣長許淑華主持縣務會議。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月7日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天主持縣務會議，宣布籌備多時的南投九九峰氦氣球樂園工程進度達100%，預計明年就能夠正式對外營運，未來中台灣民眾可以就近體驗乘坐熱氣球升空，將是南投的觀光新亮點，歡迎海內外民眾到南投旅遊，體驗多元型態的觀光遊程。



南投縣政府7日召開縣務會議，縣府觀光處長陳志賢提工作報告表示，目前該處積極推動的九九峰氦氣球樂園，園區開發工程已於今年3月13日申報竣工，縣府後續會介入裁定，並辦理驗收，目前已經報建設處辦理使用執照，驗收後將進行OT招商，由營運廠商進場裝修。



許淑華表示，九九峰氦氣球樂園是南投縣府重點開發的觀光項目，在硬體及園區建設部分已完工，後續就要交由未來的經營團隊進駐，針對一些軟體、遊具、遊客服務等設施的建置，預計明年就能夠開園與民眾見面，可望對南投的觀光發展產生更大助力。



許淑華指出，按照既定期程規劃，九九峰氦氣球樂園可望在明年農曆春節假期開幕，希望能夠促進南投觀光旅遊商機，未來在中台灣就能夠體驗乘坐熱氣球升空，相信會造成一波旅遊潮，她也邀請海內外旅客多來南投，體驗多元型態的觀光遊程。