高關稅風暴　張啟楷曝求救電話接到手軟

民眾黨團副總召張啓楷（右）。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月7日電（記者 鄭羿菲）美國對台灣課徵對等關稅32%，震撼台灣社會。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷7日表示，過去4天，企業求救電話接到手軟，企業被砍單、停單、停工放無薪假，已是現在進行式，企業老闆、勞工急得像熱鍋上的螞蟻，賴清德、“行政院長”卓榮泰還在講空話，真的何不食肉糜？



黃國昌說，在還沒對美交涉前，賴清德就亮底牌，要從零關稅開始談、增加對美採購，這是割地賠款嗎？2022年民進黨政府說台美關係好，簽了台美21世紀貿易倡議，如今卻如同廢紙，台積電也赴美投資了，到底換到什麼？“行政院”提出的應對措施也全都是新瓶裝舊酒，若既有措施有效，台灣企業、勞工會受這麼大衝擊？很多企業老闆根本不指望政府提出什麼樣有意義的措施，只能開始自救。



美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，4月9日生效，引起台灣社會動蕩不安。賴清德6日發表8分鐘談話影片，強調台灣無意採取關稅報復，並可對美加碼投資與擴大採購，也提出五大應變策略，包 括談判爭取改善對等關稅、對受衝擊影響產業提出必要支持與協助、提出中長期經濟發展計劃、台灣加美國的新佈局、開啟產業傾聽之旅。但台灣民眾仍不買單，湧入賴清德臉書留言逾7千則，其中多數是批評。



台灣民眾黨“立法院”黨團7日召開“D-day倒數50小時 共抗關稅衝擊”記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿出現席。



張啟楷表示，大家都知道“水五金”在中部是大宗產業、從業人口很多，台灣的手工具、水五金一半以上都輸往美國，1年就有25億美金，折合新台幣825億元，一家非常大的水五金企業打電話來求救，接到美國客戶停單6個月，占所有的生產量20%，一通電話生意少了五分之一，沒有利潤只能通知員工先停供；還有一家水五金公司打電話說，美國客戶要求32%關稅一人一半，製造商負責16%，但利潤也才3%到4%，關門就好了。