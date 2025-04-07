關稅衝擊　綠委吳思瑤籲團結批黃國昌帶風向

吳思瑤受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月7日電（記者 黃筱筠）對於美國總統特朗普宣布對台灣課徵32%高關稅，民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天受訪不諱言說，“行政院”去年就組成了台美經貿工作小組，台美經貿合作都已經沙盤推演，甚至期待超前部署，“特朗普這一槍，來得又快、又狠、又猛”。世界各國都承受衝擊，賴清德已宣布由“行政院副院長”鄭麗君領軍，會與美方做嚴正交涉。



吳思瑤還強調，“這時候不要分你我他、不要分藍綠白、不要分行政立法，應當在同一陣線來穩住‘國家’，沒有人是局外人，支撐行政團隊人人有責。”



她說，詳細規劃、啟程時間、談判小組規模與任務乘載，相信下午共商朝野“國是會議”上，可以獲得“政院”進一步說明。



吳思瑤也說，看到台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌個人對於行政團隊通知參與這場會議，似乎有很多批評或是個人情緒，黃提及70幾個字邀請不慎重，沒有收到完整資料，但她手上拿的就是執政黨幹部昨晚收到的資料。行政團隊每個部門都在因應，都在規劃最好的對策，執政黨真的焚膏繼晷，賴清德也召集ICT產業與中小企業、傳產對話，都不斷調整再調整，相信這些文件，黃國昌應該也有收到。



她也說，黃國昌總似乎又帶了風向，怎麼這個時候黃國昌開始說到憲政體制，這是一個很好的跡象，在野黨願意回到憲政常軌，但這場“國是會議”，“行政院”基於尊重“立院”，基於重視民意，主動要求的，希望在野各黨積極參與不設前提。



針對美國高關稅措施，傳出府院關鍵100小時因對研擬對策。吳思瑤說，很多作為現在都在第一時段掌握局勢，精準解讀因應作為，後續要嚴正交涉，這是一條相對漫長的道路。不可能一針見效，藥到病除，我們都要在非常險峻環境裡頭一步一步站穩、一步一步做對，我們更有收集民意提供建言，參與政策的使命。