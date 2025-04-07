台股狂跌2千點　綠委反問你們有受到影響？

民進黨“立院”黨團書記長陳培瑜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月7日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普宣布對等關稅引爆全球股災，台灣股匯市今天開盤難逃補跌命運，台股狂洩逾2000點，新台幣兌美元重挫逾1.2角，跌破33.2元。民進黨“立法院”黨團書記長陳培瑜受訪時說，自己並沒有受到影響，還反問媒體“你們有受到影響嗎？”媒體沒有回應之後，她表示，這是全世界挑戰，專家學者已出來說明，台灣放了4天連假，股市補跌是勢必。



她也說，政府會有“國安”基金護盤等，不讓股市驚擾人心，昨天“金管會”也有三個因應措施，如果大家覺得不夠，有什麼意見，我們會再帶回去反應。



至於賴清德昨天提出擴大投資美國，希望形成美國隊，在野黨認為不切實際，陳培瑜表示，她個人覺得非常務實，因為特朗普內閣團隊裡，對於台灣哪些產業在美國落地深根，與美國長期友好，可能還無法具體掌握，如果能夠整合資源，對所有產業都是良善的，“我們支持整合台灣團隊，在美國投資”。



北北基桃市府將成立跨局處小組，因為美國高關稅衝擊。陳培瑜表示，地方政府本來就可以支持地方產業，我們樂見其成，但提醒北北基桃地方政府，在“中央”地方權力結構有劃分界線，希望不要踩過線。過往就有相關案例，地方權限搞錯了，如果他們要發出“疑美論”，想要單方面加高對美國往來的稅率，就有可能有跨越界線的問題，希望地方政府搞清楚權限的問題。



至於府院因對美國高關稅，這100小時有積極作為。陳培瑜也說，這部分大家看這個這幾天公開資訊，“行政院長”卓榮泰、賴清德談話等。府院不眠不休做出因應，學者也有很多建議，府方或是院方都有相關的作為。下午朝野也要會商開會，希望國民黨、民眾黨，你們收集的民意，可以好好反應給府院。