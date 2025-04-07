台股狂瀉2千點　張善政籲“國安”基金護盤

桃園市長張善政接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月7日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普對台祭出32%對等關稅，導致台股今日一早開盤便大跌超過2千點。中國國民黨籍桃園市長張善政今日受訪表示，看美股過去幾天的跌勢就知道台股的趨勢絕對是下跌的，未來一陣子全球的股市都會面臨一樣的挑戰，他呼籲“國安”基金應趕快進場，設法穩住股市，度過這個過渡期。



張善政今日出席桃園桐花祭活動宣傳記者會，包括“客委會”主秘廖育珮、桃園市政府客家事務局長范姜泰基、國民黨籍桃園市議員陳美梅等人出席。



針對特朗普關稅導致台股今日大跌2千點，張善政在會後受訪表示，看美股過去幾天的跌勢就知道今天經過清明連假以後，台股的趨勢絕對是下跌的，他認為未來一陣子全球的股市都會面臨一樣的挑戰，他呼籲一方面“國安”基金應該要趕快進場，設法穩住股市；二來就是不要驚慌，因為這是全球的過渡期，大家就是平常心，度過這個過渡期後，相信產業還是會找到自己的方向，慢慢復甦。



另外，針對外界批評“賴政府”面對特朗普關稅反應太慢且進退失據一事。張善政指出，現在台灣面臨這麼重大的挑戰，不管“中央”或地方大家都要一起集思廣益，因為大家也知道現在正是桃竹苗大矽谷計劃推動的重要時刻，所以他也號召了新竹市、新竹縣跟苗栗縣和桃園市，四個首長一起把地方產業所面臨的困難會商一下，談出比較具體的方向，然後找機會反映給“中央”。



張善政強調，這個時候不要再手指頭指來指去，大家應該要共體時艱，不管時間早晚，只要能夠想出對策都是非常有用的，所以這個時候應該“中央”跟地方好好合作，讓台灣最挑戰的時刻能夠安然度過。