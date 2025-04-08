林祖嘉：美高關稅、ECFA恐斷　台傳產慘

前“國發會主委”、國民黨智庫“國政基金會”經濟組召集人林祖嘉接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普宣布對台課徵32%高關稅，前“國發會主委”、中國國民黨智庫“國政基金會”經濟組召集人林祖嘉接受中評社訪問表示，美國祭出高關稅的情況下，台灣的傳統產業將會非常辛苦，受到的衝擊遠比高科技產業大很多，加上ECFA海峽兩岸經濟合作架構協議恐面臨全部中斷、兩岸經貿脫鉤情況下，台灣傳產未來將會非常慘淡。



林祖嘉表示，台灣對美國的出口金額成長、貿易順差，大多集中在高科技產業，因此特朗普此次提出對台課32%高關稅，導致台灣所有對美出口產業都要負擔，這是不公平的，尤其對台灣傳產來說，更加辛苦。



林祖嘉，美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，歷任福建省政府主席、“國發會主委”、陸委會副主委兼任台港經濟文化合作策進會董事長、“行政院政委”、政治大學經濟系主任、政大社會科學院特聘教授、國民黨主席特別顧問等。



林祖嘉說，政府必須積極開拓其他市場，並設法加入RCEP區域全面經濟夥伴協定、CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定等國際組織，以利其他國家之間的低關稅貿易，擴大外部市場。傳產的生計極為重要，政府也要協助運用AI提供傳產轉型、提升競爭力，以解決傳產困境。



賴清德上任，力推兩岸經貿脫鉤，但據大陸海關總署公布的數據，兩岸今年1、2月的進出口總額為431億7610萬美元，與去年同期相比增長8.8%。

