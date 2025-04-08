黃介正：賴戰略預警太差　瞭解特朗普太少

國民黨國際部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普宣布對台課徵32%高關稅，中國國民黨國際事務部主任、淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正接受中評社訪問表示，兩個重點，一、“賴政府”動作太慢、戰略預警太差，二、瞭解特朗普太少；“賴政府”在乎的是優先打擊台灣內部在野勢力，軍事經貿關稅搞不定，與美國溝通完全不及格。



黃介正表示，民進黨政府對特朗普關稅戰的應對，居然可以錯失三大時機，特朗普老早就宣布會對全球進行對等關稅，尤其針對對美貿易順差的國家地區，錯失的時機包括一、2024年3月12日特朗普被共和黨提名時；二、特朗普去年11月9日當選美國總統時；三、特朗普今年1月20日就職總統時。民進黨政府要與特朗普團隊建立特殊管道對話，竟然延宕迄今，現在才說要嚴正交涉。



黃介正，美國喬治‧華盛頓大學政治學系博士，歷任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡大美國研究所長、國際事務與戰略研究所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、美國布魯金斯研究院研究員、國民黨駐美代表等。



黃介正說，“賴政府”的政策優先順序，首先是只顧對台灣內部、打擊在野勢力，至於軍事、經貿、關稅等，都不是“賴政府”上任期間要關切的重點，凸顯戰略預警太差。



黃介正向中評社說，“賴政府”對美國瞭解太少，眾所周知特朗普是非傳統、非建制派的美國總統，那就更應積極掌握特朗普的決策模式與所想的談判方式，民進黨執政9年，總稱台美關係史上最好，理應比在野黨更精準瞭解美方才對，民進黨有那麼多駐美人員代表，但對特朗普的決策風格、行事作風拿捏，瞭解程度居然還不如國民黨。

