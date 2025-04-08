關稅戰　李隆生：台無協商能力也難繞道而行

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月8日電（記者 方敬為）美國總統特朗普宣布對等關稅政策，對台灣課徵高達32%關稅，引發台灣產業震撼，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，特朗普將關稅稅率門檻拉高，其實對美國內部經濟也會有負面影響，因此不排除後續有進一步協商的空間，但台灣方面顯然無協商能力，因為有優勢的台積電等半導體產業已拱手讓人，加上東南亞國家也面臨美國對等關稅壓力，台商也難以繞道而行。



李隆生說，面對上述困境，台灣的出口，無論是價及量都必然下滑，台灣出口商在面臨市場縮水的同時，也不得不在價格上作出讓步，導致每筆出口利潤受到擠壓。科技相關產業因為有一定的不可替代性，影響可能相對低，但其他製造、機械、五金等傳統產業，將面臨難以承受的打擊。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



美國對等關稅政策，將對台灣部分產品重課32%關稅，其中工具機、手工具、關鍵零組件等產業影響最大。由於台灣32%關稅高於日韓等主要競爭者，台廠面臨承受競爭力降低、產品成本大幅上升等2挑戰，加上高關稅可能降低需求和出口動能，預估對台灣GDP影響約15%。



針對台灣出口美國面臨32%關稅，李隆生表示，美國政府此次政策主要是針對與美國貿易順差明顯的國家而制定，台灣因2024年對美貿易順差約73.9億美元，成為美方“關注名單”之一，而台灣出口至美國的產值在2024年高達1114億美元，美國政府對台灣商品徵收32%的對等關稅，這一幅度遠高於其他經濟體，如日本和韓國分別僅為24%與25%，這對台灣的出口而言是一大重傷，因為日、韓的產業結構與台灣相近，但台灣的關稅壓力卻較大，導致出口競爭力下滑。



李隆生指出，這種高關稅政策必然會引起美國市場中台灣產品的競爭力不如他國，進而影響台商的出貨量和價格談判空間。從短期來看，美國進口台灣商品時，由於關稅上升，每單位商品價格勢必調高，實際進口數量也將隨之下降，初期進口金額的總體變化可能不明顯，但出口量往下走，台商的出口利潤就會受到擠壓。

