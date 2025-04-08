黃敬平：美關稅風暴襲台　產業赴美骨牌效應

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月8日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普2日公布“對等關稅”措施，對台灣課徵32%關稅。中國國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，特朗普關稅風暴所造成的骨牌效應已經在台灣持續擴大，繼台積電之後，大同公司赴美設廠就是特朗普關稅風暴所帶來的第一張骨牌效應，未來台灣的骨牌效應恐怕更難以想像。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），以“國防”軍事及新聞傳媒專業起家從政，曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



黃敬平指出，台灣投資美國本來就是特朗普所要的，現在連台灣老牌傳統產業千億大廠大同公司也宣布已簽約要赴美設廠，這就顯示在特朗普關稅風暴所造成的骨牌效應已經在台灣持續擴大，繼台積電之後，大同公司赴美設廠就是特朗普關稅戰的第一張骨牌效應，之後的骨牌效應恐怕更難以想像。



他說，未來可以預期的是，台灣將有更多產業會擴大赴美投資設廠，但“賴政府”有相關配套措施嗎？面對台灣產業將大量流失訂單，“賴政府”有辦法解決嗎？在特朗普關稅風暴來襲後，彰化一家專做出口美國和加拿大的蓮蓬頭、水龍頭生意的公司，訂單就直接受到影響，業者也只能自救，但賴清德卻還在提空泛的5項策略因應方案。



黃敬平認為，賴清德口中的“台灣投資美國隊”本來就是理所當然的事，也是特朗普政府所需要的，但賴清德怎麼會天真到以為美國會願意組成“美國投資台灣隊”？特朗普怎麼可能讓美國的企業來台灣投資？這未免也太一廂情願了。

