關稅風暴　蔣萬安：北市2800家業者受重創

台北市長蔣萬安出席與內湖區里長有約座談會。（照片：台北市政府提供） 中評社台北4月7日電／美國總統特朗普2日公布“對等關稅”措施，對台灣課徵32%關稅。中國國民黨籍蔣萬安7日下午受訪時表示，目前台北市受衝擊產業預估約2800家，總營業額大概9200億，佔北市總體營業額大概5%。



台北市長蔣萬安7日上午出席與內湖區里長有約座談會，下午拜會台北市進出口商業同業公會、內科發展協會及台北市商業會。



蔣萬安上午出席與內湖區里長有約座談會提到，“國難”當前，台灣沒有內耗的空間，就是團結對外，自己3月26日公開表達美國接下來可能採取的高關稅政策，必須要提前因應，當時特別提到可能對台灣股市、物價，甚至產業以及公共建設造成嚴重的衝擊；4月1日市政會議也特別再次要求各局處，重新檢視目前正在進行、接下來2年預計發包的重大工程，必須要嚴擬因應的對策。



蔣萬安指出，在確定美國要課徵台灣32%高關稅之後，4月3日即刻要求產業局啟動“中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台”，主動的關心並給予協助、輔導、幫忙，認為團結是當前唯一的正道。



蔣萬安說，關稅談判是中央的職權，但地方政府積極盤點並且梳理，減緩對於產業以及民眾生計的各項政策工具，因此清明連假跟產業局、財政局、勞動局、研考會、青年局、社會局等積極、密集的研擬相關對策，並致電侯友宜、張善政、謝國樑，儘速在這週召開4市市長會議，討論可以協助產業、民眾的各項對策。



蔣萬安下午接受媒體聯訪時指出，這一次美國課徵高關稅確實對台灣產業，特別是中小企業、民眾造成非常嚴峻衝擊，今天到仰賴大量出口的關鍵技術研發重鎮內湖科技園區，理事長、產業代表也已反應，接下來希望政府能夠協助的事項，包括租稅、利息補貼，以及還款延長等，當然也希望市府加大力道協助數位永續轉型，聆聽相關意見後，也願意把第一線產業接下來遇到的各項衝擊問題彙整起來，反應給中央，藍委李彥秀也會在“立院”適時提供協助，“最重要在“國難”當前，我們沒有內耗空間，全台就是團結以對”。

