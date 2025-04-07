守住經濟防線　朱立倫周四召集藍縣市長會商

朱立倫表示，10日晚間將召集黨籍縣市長開會，盤點地方衝擊。（照片：朱立倫臉書） 中評社台北4月7日電／美國總統特朗普2日公布“對等關稅”措施，對台灣課徵32%關稅。中國國民黨主席朱立倫7日下午在臉書發文表示，本周四晚間將召集全體黨籍縣市長於智庫舉行會議，針對各地面臨的實際需求進行盤點與交流，將整合地方智慧，團結力量，形成全台產業因應藍圖。



朱立倫說，面對特朗普政府針對台灣加徵高額關稅，這不只是經濟打擊，更是“國家”層級的災難。日本首相石破茂直言，這如同“國難”；新加坡總理黃循財也指出：這是全球秩序重組的開端。



朱立倫表示，我們遺憾看到，“賴政府”面對世界級的災難的回應竟然是政治的宣傳跟口號開始，竟稱從“零關稅”開始談起。股市創下史上最大崩跌，代表的不僅是市場失序，更是人民對政策信心的崩潰。



朱立倫強調，國民黨一向以民為本，理性務實，重視民生、關注產業。面對這場前所未有的危機，我們提出具體的行動與主張：



一、針對今天的朝野協商，我們明確三項主張：1.談判要有底線與時程，2.880億台幣杯水車薪、不務實，3.使用部分超徵稅收支撐產業轉型，加上原刪減預算的額度兩者合計至少應編列2000億元，精準協助中小企業、弱勢產業。



二、召集縣市首長，全面盤點地方衝擊：本周四晚間，我們將召集全體黨籍縣市長於智庫舉行會議，針對各地面臨的實際需求進行盤點與交流。地方政府最瞭解在地經濟命脈，我們將整合地方智慧，團結力量，形成全台產業因應藍圖。

