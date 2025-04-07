藍白談朝野會商關稅風暴　最大問題是柯建銘

傅崐萁受訪時，柯建銘坐在車上盯場。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月7日電（記者 鄭羿菲）美國對台灣課徵對等關稅32%，“行政院長”卓榮泰7日下午2點邀“立法院”朝野黨團代表會商，在經過2小時15分鐘的會議後，卓榮泰率先步出“行政院”乘車離開，而朝野在會中達成卓榮泰這禮拜赴“立法院”進行專案報告的共識，清楚向台灣人民揭露台灣各產業的衝擊影響評估。



不過，民眾黨籍“立委”張啟楷則指出，現在最大的變數還是民進黨，最大的問題就是柯建銘，國民黨籍“立法院長”韓國瑜明天下午已經要邀集朝野協商了，但每次協商破裂的主角就是柯建銘，若明天協商破局，柯建銘就是全民公敵、最大禍首。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁受訪表示，希望盡快進行專案報告，讓卓榮泰把解決方案清楚地向全台民眾說清楚，到底哪些產業受到多嚴重的衝擊？對策方案又是什麼？他呼籲，朝野各黨團放下意識形態，趕快團結做好能解決民間問題的方案，讓台灣進快走出陰霾。



台灣民眾黨團總召黃國昌說，朗普關稅政策下，我們希望“行政院”能回答台灣各產業的衝擊影響評估，卓榮泰承諾願意到“立法院”進行專案報告，並提供衝擊影響評估，他希望“行政院”能夠履行承諾。



美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，4月9日生效，引起台灣社會動蕩不安。台股終場下殺2065.87點，收在19232.35點，上市櫃超過1700家公司跌停，寫下史上最慘紀錄。



卓榮泰7日下午2點邀請“立法院”朝野黨團到“行政院會”商，期待朝野支持應對關稅的9大面向20項措施，朝野三黨團幹部全都與會，包括民進黨團的柯建銘、吳思瑤、陳培瑜，國民黨團的傅崐萁、王鴻薇、羅智強，民眾黨團的黃國昌、張啟楷、陳昭姿。

