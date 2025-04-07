不忘大罷免？柯建銘指特朗普目標是打掉中國

民進黨團總召柯建銘接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月7日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，“行政院長”卓榮泰7日下午2點邀“立法院”朝野黨團代表會商。不過，當藍白聚焦團結應對關稅議題時，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘卻仍三句不離“大罷免”，他受訪時表示，特朗普在打的是全球的大罷免，目標是要打掉中國，也解決掉俄烏戰爭，只要這2個問題都解決掉，就會形成沒有戰爭的世界和平，我們要以最高的角度看待這件事。



至於柯建銘在朝野會商前，就以座位問題鬧出不小爭議，柯建銘說，座位不對就應該導正，國民黨團總召傅崐萁坐在主位、翹著二郎腿，民進黨團幹部還坐在國民黨團幹部後面。對話應該你來我往，過去在野時，到“政院”也是要求公平。全世界談判，都有座位空間學，都有表徵的意義，在野黨今天唯一可以攻擊的，大概只剩這件事。



美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，4月9日生效，引起台灣社會動蕩不安。



卓榮泰7日下午2點邀請“立法院”朝野黨團到“行政院會”商，期待朝野支持應對關稅的9大面向20項措施，朝野三黨團幹部全都與會，包括民進黨團的柯建銘、吳思瑤、陳培瑜，國民黨團的傅崐萁、王鴻薇、羅智強，民眾黨團的黃國昌、張啟楷、陳昭姿。



柯建銘表示，卓榮泰今天誠意地想聽在野黨的看法，希望能團結“國家”，面對史上最大的股災。但此時此刻，應該要從整體國際局勢來看整件事，現在特朗普是在打貨幣戰爭，這是除了真正的戰爭外，最慘烈的，特朗普要以此實現“讓美國再度偉大”的選舉諾言，現在已不是民主供應鏈或紅色供應鏈的問題，而是要把工廠趕到美國，也解決美國國債問題。



柯建銘說，特朗普在打的是全球的大罷免，目標是要打掉中國，也解決掉俄烏戰爭，只要這2個問題都解決掉，就會形成沒有戰爭的世界和平，我們要以最高的角度看待這件事。