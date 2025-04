李建興：特朗普推翻貿易規則　自傷美元地位

義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興。(中評社 蔣繼平攝) 中評社高雄4月8日電(記者 蔣繼平)針對特朗普關稅戰重組世界貿易規則是否影響美元霸權地位,義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興接受中評社訪問表示,美國感受到中國大陸的威脅才要大動干戈想要改變現狀,對外政策已從“溫言在口”變成“流里流氣”,不須再借題發揮,要剝奪利益時隨時可發動,此舉讓全世界對美國美元信任程度降低,會造成美元的國際地位削弱,雖不至於被第二名取代,但仍會造成傷害。



李建興,台灣政治大學經濟學博士,現職為義守大學管理學院教授兼EMBA執行長、高雄市投資與創新管理協會創會理事長、高雄市企業經理協進會理事長,全台16家金融控股公司年度績效評鑑召集人。



李建興表示,美元地位就是美國最關鍵的國家利益之一,支撐美元地位的就是美國的國力,很明顯美國正在走下波,並出現挑戰者中國大陸。試問有誰想要局勢弄得混亂?不可能是正在往上升的第二名,因為第二名維持現狀穩定接近或超越第一名才是最有利。因此,可得知美國因感受到威脅才要大動干戈想要改變現狀。



李建興指出,美國對外政策的重要關鍵改變,已從“溫言在口,大棒在手,故而致遠”(Speak softly and carry a big stick, you will go far)變更為“流里流氣地講,大棒在手,故而致遠”(Speak like a thug and carry a big stick, you will go far)。並非如外界所想特朗普像個瘋子不按牌理出牌,而是美國對外政策有重要關鍵改變。



李建興舉例,1987年的東芝事件,當時美國要掠奪日本半導體技術還要找到日本軍工大廠東芝違反巴黎統籌委員會(CoCom)的協議向蘇聯出口九軸聯動數控工具機,美還須想方設法找藉口來找到懲罰理由。