李建興：關稅大戰股市慘跌　特朗普還有殺招

義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月8日電（記者 蔣繼平）美國總統特朗普公布關稅的“解放日”以來全球股市一片慘跌。義守大學管理學院教授兼EMBA執行長李建興接受中評社訪問表示，特朗普需要更多國家來談判與讓步，作為宣傳工具，關稅戰會持續很久，唯一忌憚的是明年期中選舉，不會讓負面的通膨、失業率、經濟負成長延續到明年，因此今年都是容許範圍，甚至關稅大戰之後，特朗普一定還會推出“幣值匯率談判”，一樣是核彈級的衝擊。



李建興，台灣政治大學經濟學博士，現職為義守大學管理學院教授兼EMBA執行長、高雄市投資與創新管理協會創會理事長、高雄市企業經理協進會理事長，全台16家金融控股公司年度績效評鑑召集人。



李建興表示，特朗普第一任非常在意股價，現在卻刻意讓媒體拍攝他打高爾夫，故意展現出老神在在的樣子，就是要讓各國趕緊來談判。目前日本、越南等越多國家開始去上談判桌，例如越南祭出零關稅，日本也大幅度讓步，只要有案例就可讓特朗普對美國內部大內宣，營造“對美國經濟開刀，現在身體慢慢變好，所以美國再度偉大”的氛圍出來。



至於關稅大戰會持續多久，李建興表示，關稅戰是動態的，應該會持續很久，原因是因為特朗普不是容易認錯與認輸的人，只要有越多的國家來談判與提出讓步條件，特朗普才能把這些當作政績。特朗普最大壓力是2026年10月份的期中選舉，是“流裡流氣、我說了算的特朗普”是否變成跛腳的關鍵點。



李建興表示，2025年一整年都是特朗普可以容許範圍的時間內，不會讓負面因素延續到明年，期中選舉指標第一是“通貨膨脹率”，中國大陸與印度是iPhone手機組裝地，關稅戰後預估會漲15%到20%，美國民眾能否忍受物價漲兩成？若中國大陸、歐盟、加拿大也反制美國的話，形成“反自由貿易”，這會造成交易量降低，產量就會降低，就業就會降低，所得就會降低，經濟成長率就會降低。

