中評關注：綠委要蔡英文赴美談判　賴尷尬？

蔡英文日前與蘇貞昌相約健行，被認為劍指賴清德。現在綠委建議讓蔡英文擔任談判代表的“特使”前往美國，賴接受可能性低。（照片：取自蔡英文臉書） 中評社台北4月8日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普宣布對台灣對等關稅達32%，身爲中小企業重鎮的中部縣市綠委何欣純與陳素月兩人召開記者會，話講的很白，希望賴清德指派蔡英文或是蕭美琴擔任談判“特使”團團長赴美國與特朗普政府談判。這兩人親近新系，何欣純甚至傳出已“喬好”，獲得賴清德同意代表民進黨參選台中市長。但何欣純力讚蔡、蕭這兩人擔任談判“特使”團長，賴清德很可能根本不會買單。



首先，蕭美琴目前是“副總統”的身份，就算過去曾任駐美代表，但在特朗普執政下，有可能讓“副總統”身份的蕭，擔任談判“特使”嗎？尤其需要前往美國華府等地，美國政府能否同意是一個問題。加上賴清德上次過境美國，只有前往夏威夷與關島，還沒有過境美國本土，蕭美琴若以“副總統”身份擔任“特使”，前往美國談判，那不是搶先賴登上美國本土嗎？賴可能給蕭這個機會嗎？



第二，綠委建議首選以蔡英文擔任談判“特使”前往美國，務實面來說，蔡已卸任“元首”，以過去豐富經貿談判經驗，加上蔡首任時，曾經與特朗普首次當選就任總統前通過電話，與特朗普政府打過交道，確實是很適合的人選。但既然蔡英文已卸任，賴清德執政怎麼可能再讓蔡有機會，與美國高層級互動，那不也凸顯出賴身為“元首”，卻沒有處理對美國關係的能力嗎？



基於這兩點，賴清德對於綠委的建議就不可能買單。目前賴清德已指示“行政院”，組成談判小組，由“行政院副院長”鄭麗君領軍。一方面“副院長”身份比較沒這麼敏感，比起“行政院長”桌榮泰更有機會直接赴美與特朗普政府談判。且鄭麗君在大選期間就深獲賴清德信任，主導政策擬定，讓鄭麗君領軍，是賴清德比較能夠信任的人選。但鄭麗君並非經貿或是談判出身，也讓外界質疑並非出身專業，能否真正幫助台灣企業，在這波高關稅抵擋衝擊，或是對美談到好條件。



除了經貿談判代表，黨內有不同意見傳出。現在因為美國對台灣課徵高關稅，許多企業產業叫苦連天，中小企業更面臨倒閉的可能，執政黨一再呼籲希望在野黨要提出建議，高喊要大團結，

