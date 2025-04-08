林碩彥：台對美單邊依賴　恐造成連鎖衝擊

曾在新竹科學園區擔任工程師15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月8日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普2日公布“對等關稅”措施，對台灣課徵32%關稅，台股在7日開盤大跌2千多點。曾在新竹科學園區擔任工程師15年的台灣民眾黨籍新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，台灣過去在美中對抗的角色中已過度單邊依賴，特朗普關稅風暴席捲全球後，未來對台灣恐造成中長期的連鎖衝擊。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥指出，特朗普祭出對等關稅政策，主要是想讓美國再次偉大，但全球股市卻一片綠油油，台灣股市在清明連假過後首個開盤日更是重挫2065.7點，創下歷史收盤最大跌點，總計有1702家上市櫃個股跌停，僅有民生內需的食品股和龍巖等類股相對較抗跌。



他強調，特朗普宣布對台灣課徵32%關稅，是極具殺傷力的貿易手段，這不只是針對特定產業，更會在中長期對台灣整體民生與經濟造成連鎖衝擊，未來台灣將面臨包括訂單外流導致失業率上升、中產階級財富縮水影響內需產業、全球通膨難解、新台幣貶值壓力和民怨沸騰等5大後果。



林碩彥分析，台灣對美國出口占比最高，尤其是高科技、機械和零組件等產業，若美對台32%關稅成真，等於是讓台灣產品在美國市場變成“高價低競爭力”。而台積電、聯電、鴻海和日月光等電子產業供應鏈更可能因此遭受重擊，訂單恐會外流到關稅相對較低的韓國和日本。但台灣主要以外銷為主的中小企業和代工廠也將受到波及，進一步造成裁員、凍薪與失業率上升，勞工恐首當其衝。

