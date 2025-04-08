中評關注：三股壓力齊發　綠營仍執著大罷免

接下來的三股壓力是否會讓賴清德思考調整路線，值得關注。（中評社資料照） 中評社台北4月8日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普日前宣布對等關稅政策，將對台灣課徵32%高關稅，此舉在台灣投下一顆超級經濟震撼彈，7日台股更是崩跌逾2千點，台積電等1700檔股票跌停，創史上最大跌點、跌幅紀錄。股市大跌、產業界高度焦慮加上民間輿論憤怒，在這三股壓力交織下，理應是讓“賴政府”做出重大路線調整的時機點，譬如暫緩大罷免，以及和緩兩岸等。



但目前看來，綠營對於大罷免仍沒有鬆手跡象，加上賴清德7日在鄭南榕追思會上強調，“他更追求台灣應該要做自己的主人，讓台灣與台灣人成為自由的好‘國’好民”，這樣強烈抗中再加碼的政治訊號，背後考量似乎更像是在這紛亂時刻，要藉機轉移外部焦點，不讓綠營支持者失去信心的操作。



只是這次的關稅風暴影響層面廣大且深遠，“賴政府”如果小看這三股壓力，而不適時調整，民意反彈恐怕會呈現在最終的大罷免結果上。



此次關稅風暴影響最大的是台灣中小企業，該產業被形容是台灣經濟穩定的重要基石，據統計，2023年台灣中小企業數超過167.4萬家，占台灣各類企業169萬3014家的比例多達98.88%，就業人數1152萬8千人佔其中的79.52%，多達916萬7千人皆仰賴中小企業维生。此政策若付諸實行，台灣出口導向產業如電子、工具機、車用零件將首當其衝，特別是對美依賴度高的中小企業恐面臨倒閉潮。



加上民進黨政府執政近九年來，在半導體產業帶動下，股市多是呈現一片大好的景象，7日的股市崩跌讓全民都非常有感，且跌幅還不僅這一天，市場評估接下來可能陷入無量下跌危機，會是讓“賴政府”最頭痛之處。



以歷史為例，陳水扁在2001年首次執政時，同樣也曾面對兩岸緊張與經濟蕭條壓力，後來轉彎改走“新中間路線”，以及推出小三通緩解僵局。賴清德能否像當年的陳水扁一樣轉彎求解，還是要繼續拚大罷免，在美國已無法依靠狀況下，繼續走強硬抗中路線，現在似乎是賴思考的轉捩點。



畢竟當社會經濟信心崩潰，當物價因關稅預期而蠢蠢欲動，當產業開始喊出“政府要有危機應變對策”時，執政黨還能執意把能量用在政治鬥爭上，若還不會引來重大社會反彈的話，就只能說台灣社會非常特別了。