態度逆轉？綠委今沒再喊大罷免、佔主席台

今天僅有四位綠委坐在主席台周邊，沒有要強硬佔領，杯葛院會進行的意圖。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月8日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普日前宣布對等關稅政策，將對台灣課徵32%高關稅，如同超級經濟震撼彈，7日台股更是崩跌逾2千點，台積電等1700檔股票跌停，創史上最大跌點、跌幅紀錄，讓執政的民進黨備感壓力。今早“立法院”會綠委已沒再高喊大罷免，佔主席台。



民進黨“立法院”黨團，已連續4次佔領主席台、杯葛院會進行，在議場內貼滿罷免藍委標語，高喊大罷免、大成功的“立法院”民進黨團，今天收手，改採軟性策略，僅由4位綠委坐在主席台周邊，並未實質佔領，其他綠委雖已早早集結完畢，但大多在自己座位上聊天、吃早餐，也沒再用滿滿的罷免藍委字卡布置議場，暫時沒見到作風強硬的黨團總召柯建銘身影，似乎要讓今天的院會正常進行。



中國國民黨“立法院”黨團日前突襲讓反廢死、反戒嚴公投2案逕付二讀，民進黨團抗議會議無效，兩周來已連續四次佔領主席台，杯葛自家“行政院長”卓榮泰的施政總質詢進行，目的是不讓院會確認該次讓兩公投逕付二讀的議事錄。



如果民進黨團今天真的選擇收手，“立法院”會將在9點進行“國是論壇”，10點確認議程、處理報告事項，大約11點進行卓榮泰的施政總質詢。



另外，根據國民黨“立法院長”韓國瑜辦公室發出的開會通知單，今天下午2時30分將召開朝野協商，事由為研商美國政府正式公告對台實施高達32%對等關稅政策，對美國產業經濟之衝擊與因應，邀請“行政院長”提出報告。



還將討論“行政院”針對“警察人員人事條例”部分條文覆議案相關事宜，民眾黨團建請決議“0121嘉義大埔地震”政府部門應積極協助受災居民，以及研商3月25日會議程序相關事宜。