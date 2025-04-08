特朗普嗆再加關稅　翁履中示警如同經濟宣戰

旅美學者翁履中。（中評社 資料照) 中評社台北4月8日電／針對中國大陸6日宣布對美國加徵34%關稅，美國總統特朗普7日在其社群平台Truth Social Media發文嚴詞反擊，並下最後通牒：中國大陸若8日不撤銷34%新增關稅，美國將再加徵50%關稅；而特朗普4/2已宣布對陸加34%的“對等關稅”。對此，旅美學者翁履中7日直言，“對台灣來說，這是高度危險的時刻”，翁續指“特朗普和他身邊的鷹派團隊所設定的這種美國利益優先戰略，不一定分敵友，下一波壓力可能轉向任何美國的盟友，當然也可能包括台灣”，引發討論。



特朗普最新發言指出，中國大陸宣布對美徵收34%的報復性關稅，這還不包括他們已經創紀錄的關稅、非貨幣關稅、對企業非法補貼，以及長期大規模的貨幣操縱。特朗普也下達最後通牒，如果中國大陸不在明天（2025年4月8日）之前撤銷其增加的34%關稅，美國將從4月9日起對中國大陸徵收50%的額外關稅。



翁履中隨後在臉書發文指出，特朗普已經明確傳達訊號：若中國大陸不退讓，他不只不談，還會加倍施壓。這不是談判，是通牒，是挑釁，是對北京實質“宣戰”。這不是口水戰，這是一場真正的“經濟熱戰”（economic hot war）。



翁履中驚呼，“對台灣來說，這是高度危險的時刻，千萬不要再用意識形態的角度看國際政治，別真以為美國打擊中國大陸對台灣就有利”，翁履中說，“特朗普和他身邊的鷹派團隊所設定的這種美國利益優先戰略，不一定分敵友，下一波壓力可能轉向任何美國的盟友，當然也可能包括台灣。任何過度政治意識型態的解讀，只會讓我們在國際博弈中陷入更不利的局面”。



翁履中最後坦言，現在是台灣必須謹慎、低調、團結應對的時刻。“台灣的談判團隊、產業界與決策高層，必須清楚知道：這場經濟戰爭，不由我們選擇就已經入局，但台灣該如何押注才能把損失降到最低，就看台灣是否願意放下一切，團結大家替台灣守住風暴過後的競爭力了！”