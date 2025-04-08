前“國安”基金操盤手：沒看過台股這麼嚴重

施俊吉受訪。（截自“中午來開匯”YouTube直播畫面) 中評社台北4月8日電／美國總統特朗普日前宣布對台課徵32%對等關稅，利空衝擊台股，7日開盤暴跌近2100點、跌幅9.8%，創下史上最大跌點與跌幅，造成股市一片綠油油。對此，“行政院”前副院長施俊吉除直言，在這10年來，確實沒看過股市像這次這麼嚴重的狀況，也透露“國安”基金的“歷史教訓”。



台股昨日早盤跳空重挫超過2千點，跌幅超過9%，盤中恐慌氣氛持續漫延，鮮少買盤進場，終場台股下殺2065.87點，收在19232.35點，市值雪崩逾6.6兆(新台幣)。上市櫃超過1700家公司跌停，寫下史上最慘紀錄，最大權值股台積電收在跌停價848元，市值單日慘崩2.4兆。



施俊吉7日在網路節目《中午來開匯》指出，7日的股市非常慘，可說是開盤就收盤，他並提到，自己在2016年時曾擔任台灣證交所董事長，在這10年來，確實沒看過股市像這次這麼嚴重的狀況，“它確實是嚴重”。



施俊吉接著說，自己雖然不會做任何建議，但要提供1個歷史教訓，到目前為止，“國安”基金共進場7、8次，由於自己在“行政院副院長”任內兼任“國安”基金主任委員，清楚“國安”基金的“戰績”，只要“國安”基金進場，通常是股市很慘的時候，但當“國安”基金一進場“就開始買”，直到股市狀況穩定後，“國安”基金就會退場、並將持有的股票賣掉，直到目前為止，“國安”基金退場時還沒有賠過錢，換句話說，“國安”基金進場通常是股價很低時，但當它退場、賣掉時，則是風平浪靜的情況，“它都是賺的”。