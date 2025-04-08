突破美高關稅施壓　尹啟銘：應修復兩岸關係

尹啟銘。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電／美國總統特朗普宣布對等關稅政策，對台灣課徵高達32%關稅，引發台灣產業震撼，前“國發會主委”、中國國民黨智庫“國政基金會”經濟組召集人林祖嘉7日建議政府加速加入“跨太平洋夥伴全面進步協定”（CPTPP），或與其他國家研議簽署自由貿易協定（FTA），讓其他市場取代美國市場；並設法改善兩岸關係，讓大陸重新變成台灣的市場。前“經濟部長”尹啟銘也認為，為爭取更多跨區域經貿組織，執政黨應修復與對岸關係。



根據《中時新聞網》報導，賴清德拋出台美從零關稅談起，尹啟銘直言這根本是緣木求魚，因為根據WTO統計，台灣平均明目關稅與美國差距有限，所謂爭取零關稅在本質上就沒有太大實益；重要的是，美方在意的是“非關稅貿易障礙”，像是開放美豬、美牛等項目。



尹啟銘指出，大陸市場是台灣僅次於美國的出口地區，在中美大國博弈間，台灣如同蹺蹺板，尋找平衡點，從中維持生存空間與競爭力，如今執政黨不把大陸當市場，只把對方當敵人，但不斷對美示好的結果，卻被課徵比日、韓等競爭對手更重的對等關稅。他建議與美談判時，政府應積極爭取美對台對等關稅降至20%。



另為開拓海外市場，尹啟銘認為，執政黨應修復與對岸的關係。他表示，特朗普發動關稅戰，傳統產業才是受到衝擊最大的族群，政府若不對傳產提出具體轉型方案、給予實質支持，勢將導致產業空洞化。