台企面臨雙慘　游淑慧盼蔣萬安反應“行政院”

藍議員游淑慧。（中評社 資料照) 中評社台北4月8日電／特朗普對台祭出32%高關稅，台北市國民黨籍議員游淑慧說，民進黨大內宣稱“台美關係堅若磐石”，台灣企業現卻面臨“雙慘”情況。當年配合政策將企業從中國大陸撤回或分散風險到東南亞，但這一波關稅戰，不要讓製造業變成“無路可去”。



游淑慧在臉書多次發文提到，弔詭的是，民進黨一直對內大內宣，催眠民眾說台美關係堅若磐石，但如果堅若磐石，特朗普為何還要三番兩次點名台灣稱“台灣拿走美國晶片”，早年台灣的電腦產業情何以堪？因過去台灣電腦業是代工之島，胼手胝足做出成績後，現在美國卻眼紅了。



游說，之前民進黨要求台灣企業，盡量從大陸撤回台灣或分散風險到東南亞其他地方，但這一波被加關稅最多就是台灣與東南亞其他地方，變成讓台灣製造業無路可去。



對於特朗普祭出對等關稅措施之後，已經有超過50個國家，要與美國開展貿易談判，游說，“下跪”或許有用，問題是我們要“下跪”幾次？



昨天也出席內科產業座談的游淑慧提到，面對特朗普海嘯，“憂心如焚”是所有出席座談的內科業者共同心情。有業者昨天晚上已經準備赴美應變、有業者在公司開了一整天會。



他們的疑問是“政府能幫忙做什麼？產業要何去何從？”“與日韓等競爭國家的競爭條件，會不會被越拉越大？”“停單撤單效應如果發生，下一步是不是會造成停工、失業？”



還有“產業會不會因此外移？台灣未來還有什麼利基對外招商？”“如果製造業真的要前進美國，政府有沒有能力幫業者談到更好的投資條件？”“我們的談判團隊是否已經到了美國？有了談判的窗口台灣政治鬥爭和紛擾何時可以放下？”



游說，產業一個又一個的問題，一句又一句的憂慮，蔣萬安市長說，最壞的打算、最多的準備，地方政府雖然能做的不多，但該做的，都已經在盤整準備。



她也拜託蔣萬安市長，務必把所有業者的意見蒐集整理，周四的“行政院會”，提供給“行政院”和“經濟部”瞭解。