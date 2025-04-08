卓榮泰稱已有代表與美方溝通　內容無法公開

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月8日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，震撼台灣社會，各界也質疑“賴政府”對美談判的態度。“行政院長”卓榮泰8日仍不對外透露對美談判相關進度，僅強調政府事前已有相關代表與美方溝通，內容還沒辦法公開說明，請社會各界給政府多一點時間。



根據“路透社”報導，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）指出，台灣已於5日深夜聯繫美方。針對特朗普的對等關稅政策，哈塞特說，特朗普正致力推動他認為會成功的政策，並將持續推行。不過，特朗普願意傾聽貿易夥伴的意見，如果他們提出非常好的條件，能為美國製造業與農業帶來利益，我認為總統會聆聽。



賴清德在日前公開的影片中表示，台灣已經組成談判小組，由“行政院”鄭麗君副院長領軍，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方“零關稅”開始談起。



“行政院長”卓榮泰8日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰會前受訪時表示，謝謝社會各界關心美國關稅對台灣的衝擊，4月3日凌晨，當美國宣布政策後，當天“行政院”就向“總統府”提報初步計劃與想法，由院方、府方分別進行工作安排，而談判牽扯到對外事務，我們以既有管道做多方聯繫，目前我們只能說在與美國政府要求談判的眾多國家中，台灣當然是其中之一。



卓榮泰說，我們會選擇可以的時間，用詳細的內容提出賴清德對美談判的構想，當然這是經過行政團隊專業深入的規劃，但內容到目前為止還沒辦法對外公開說明，我們只能在談判過程中向美國公開。



卓榮泰強調，請社會各界相信，這是4月3日之前就已有相關代表與美方進行溝通，希望大家給政府多一點時間，我們盡量爭取到適當時間，有完善的計劃，也有適當人選去做正面交涉。