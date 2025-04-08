台股大跌“國安”基金入場　卓榮泰：沒有做

卓榮泰接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月8日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，震撼台灣社會，台灣股市7日更是一片慘況，暴跌2065.87點，各界關心“國安”基金會否入場護盤。不過，可能得讓股民失望了，“行政院長”卓榮泰8日指出，到目前為止，我們沒有做任何預定的行為。



美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，4月9日生效，台灣股市一片慘況血洗，7日終場暴跌2065.87點，跌點創歷史最大，台股收盤19232.35點，跌破2024年8月6日低點19662.74點，創2024年3月以來新低。



“行政院長”卓榮泰8日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰會前受訪時表示，我們昨天都經歷關稅對股市的衝擊，“行政院”跟“金管會”、“央行”在事先都做了很多形勢分析，他也謝謝“金管會”、證交所在禮拜天就做出三項的措施。今天他們依據昨天936檔的股票又做了進一步規劃，目前我們看到昨晚在美股有持續往較正面方向進展，希望今天台灣的基本面經濟體制能夠良好。



卓榮泰說，至於說“國安”基金的問題，不是政府一句話、兩句話都可以決定的，必須在專業等各方形勢考量下，善儘管理的責任，同時也應該對全民有交代的適當時機，才會做正確的判斷。



卓榮泰指出，到目前為止，我們沒有做任何預定的行為。