美關稅戰來襲　盧秀燕邀中部8首長共同因應

台中市長盧秀燕對美國對等關稅政策提出六大對策。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月8日電（記者 方敬為）美國宣布對等關稅政策，對台課徵高達32%關稅，引發台灣產業震撼，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天表示，台中市政府昨天第一時間就展開因應，提出六大對策，並在晚間由她親自邀集中台灣8縣市首長召開因應會議，盤點中部產業需求及整合地方政府資源，打團體戰，助產業度過難關。



盧秀燕8日主持市政會議，針對美國對等關稅政策衝擊台灣傳統產業，她表示，美國提高關稅，造成全球的財經風暴，台灣無法倖免，昨天股市掉了2000多點，很多產業也受到嚴重衝擊，美國對台提高關稅最高達32%，最嚴重的幾個產業，包括機械、手工具、工具機、零組件、自行車等，都是中台灣最重要的產業。



盧秀燕強調，面對相關衝擊，市府對台中境內的產業狀態必須有所因應，美國一宣布對等關稅政策後，在清明連續假日期間，市府立刻成立了緊急因應的專案小組，由她親自領軍，另外她也責成經發局成立工作小組，展開細部工作協調，周一立刻召開了4場會議，分別與各產業負責人座談、召開緊急因應專案小組會議、下午她會見了歐盟經貿處長，也談到台中與歐洲雙方未來擴大市場的可能性，彌補在美國市場的損失。



盧秀燕說，7日晚間9點，她也邀請了中部8縣市（中、彰、投、苗、竹、雲、嘉）首長召開相關會議，盤點中部產業需求及整合地方政府資源，打團體戰，助產業度過難關，因應會議開到晚間10點左右，市府同時提出了6六大對策，建請民進黨政府參考。