關稅風暴　彭金隆：台股早盤有回穩隨時關注

“金管會主委”彭金隆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普宣布對台課徵32%高關稅，台股7日開盤崩跌逾2千點，史上最慘；8日開盤又跌。“金管會主委”彭金隆則說，美股、歐股都有收斂、回穩，與台灣高度連動的美股也有止穩、小幅上揚，今早盤股市有穩定，有助於提振台股信心，“金管會”會隨時關注。



特朗普對等關稅風暴持續發酵，台股7日開盤賣壓湧現，指數無量崩跌達2065點、跌幅9.7%，不僅創台股史上最大跌點、最大跌幅，成交值1474億元，創近28個月新低，上市櫃公司跌停家數逾1700家，單日市值蒸發6.6兆元新台幣，台指期夜盤亦以下跌作收。台股8日開盤又暴跌，加權指數以19064點開出，隨即跌至18316點，台積電更以797元開出，但隨即上升，最高來到816元。



彭金隆今早赴“立法院”時受訪表示，台股前幾天有遇到清明連假關係、比較特別，因此昨日才開盤，而這是全球的問題，不管是美股、歐股、亞股通通都有反映，並非台股單一市場的問題。但應有注意到，昨天歐股有收斂、美股也大概都已回到比較穩定的狀態。



彭金隆舉例，與台灣有高度連動的指標美股納斯達克、費半也都已止穩，且有小幅的上揚；今天早盤的台股也已穩定，他認為有助於提振台股的信心。



他強調，“金管會”過去處理這樣的事件已有非常多經驗，“金管會”會隨時關注、推動相關措施，6日已有推出一些效果。