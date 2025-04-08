郭正亮：美須重建供應鏈　再2週將“缺貨”

郭正亮在節目“大新聞大爆卦”表示。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北4月8日電／美國總統特朗普對台灣加徵32%對等關稅，賴清德6日表示已派談判小組赴美，盼從雙方零關稅談起。前“立委”郭正亮認為，美國也需要重建供應鏈，連特朗普的華爾街好朋友都質疑這點。國際協商何時有結果？國內民眾早就亂了，不相信民生用品有多少庫存，再兩個禮拜美國恐就缺貨了。



郭正亮7日在《大新聞大爆卦》節目表示，特朗普這個決策是粗暴到難以想像，連特朗普在華爾街的好朋友的私募基金也暴跌26%，他就寫了一則X推文，說：你這個還需要跟國家協商，如果是我們美國企業，也需要重建供應鏈，你都不給人家時間？怎麼可以這樣搞？他就建議特朗普延後實施。



郭正亮直言，他這個也是講大實話，因為你這樣搞，越南來跟你協商，45天？有這麼多國家要來跟你協商，什麼時候才有結果？那起碼一兩個月以後。這個叫作什麼？手術成功，病人已經死了！國內的民眾不知道已經亂到哪裡去了，“再兩個禮拜，我認為美國就缺貨了！”



郭正亮強調，因為他的民生用品...不相信他會有多少庫存？“如果是沃爾瑪，我也把它藏起來？”我只要再藏一個月，多賣50%多好？