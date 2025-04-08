信心喊話　彭金隆：美兩大指數止穩

彭金隆接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月8日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普宣布關稅政策後，全球股市慘跌，台灣昨天股市更重挫2千多點，創下史上最大跌點、跌幅紀錄。台“金管會主委”彭金隆今天受訪則說，昨天不管是歐股也收斂，美股也大概都已經回到比較穩定的狀態，甚至跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數跟費城半導體指數也都已經止穩，而且有小幅的上揚。



他還強調，今天早盤的日股也已經穩定，這個都有助於提振台股的信心。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰與“閣員”進行施政報告並備質詢。



彭金隆對於昨天股市反應表示，這是全球的問題。各位都注意到了不管是美股、歐股、亞股通通都反映了這個問題，這不是我們單獨一個市場，台灣比較特別因為我們有連假的時間，所以我們昨天股市反映了這個狀況。



他指出，各位今天也應該注意到了，那昨天不管是歐股也收斂，美股也大概都已經回到比較穩定的狀態。甚至跟台灣高度連動的那斯達克綜合指數跟費城半導體指數也都已經止穩，而且有小幅的上揚，今天早盤的日股也已經穩定，這個都有助於提振台股的信心。



彭金隆也說，過去“金管會”在處理這個所謂的這樣的事件的時候，已經有非常非常多的經驗，我們也會隨時關注然後提出相關措施，周日提出的相關措施已經有發揮效果，會適時對股市採取相關措施。



不過，今天股市一開盤，再度下挫900多點，媒體詢問對今天股市有信心嗎？彭金隆並沒有繼續回應，直接進到議場。