林佳龍：和美方談判已準備好　隨時可進行

林佳龍接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月8日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普日前宣布對等關稅政策，將對台灣課徵32%高關稅，後續影響重大。據路透社報導，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）稱台灣在5日晚間有聯繫美方。對此，台“外交部長”林佳龍今天受訪表示，不管是降低關稅、投資、採購，特別是美方關心的非關稅貿易障礙，我們都做了各種方案準備，只要確定談判時間和方式，隨時可以跟美方進行談判。



根據路透社報導，白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）指出，台灣已於5日深夜聯繫美方。哈塞特說，特朗普正致力推動他認為會成功的政策，並將持續推行。不過，特朗普願意傾聽貿易夥伴的意見，如果他們提出非常好的條件，能為美國製造業與農業帶來利益，他認為總統會聆聽。



賴清德在日前公開的影片中表示，台灣已經組成談判小組，由“行政院”鄭麗君副院長領軍，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方“零關稅”開始談起。



“行政院長”卓榮泰今天率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢，林佳龍在會前受訪時強調，有關白宮對外表示，我們已經建立聯繫，在關稅談判部分，將由鄭麗君組成團隊，關於談判內容，不管是降低關稅、投資、採購，特別是美方關心的非關稅貿易障礙，都做了各種方案準備，只要確定談判的時間和方式，隨時可以跟美方進行談判。