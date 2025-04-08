關稅談判有籌碼？郭正亮讚趙少康這招

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電／美國總統特朗普對台灣加徵32%對等關稅，賴清德6日表示已派談判小組赴美，盼從雙方零關稅談起。前“立委”郭正亮質疑，“賴政府”把所有籌碼提在手上當伴手禮，怎麼有人這樣談判？中廣前董事長趙少康才是刁鑽的談判者，趙說台積電同意1000億美金投資案，政府還要審查，這就是籌碼了。



郭正亮7日在《大新聞大爆卦》節目質疑，賴清德碰到美國，就直接跪在地上，什麼都講出來了。越南就不是這樣講，越南說：我願意降到零關稅，實際上也不是單方降到零關稅，越南是希望美國也降。可是他沒有講得那麼白，說是“美加模式”？美加模式已經被推翻了，人家越南就不去提。越南就說：願意先零關稅，希望美國也對越南零關稅。希望美國給越南1到3個月，雙方好好協商，越南沒有講協商內容！柬埔寨也是這樣。



郭正亮批評，賴清德把內褲都脫光了，裸體進場？所有籌碼都提在手上，當作伴手禮？怎麼有人這樣談判？所以中國國民黨主席朱立倫會說：沒有人這樣談判的！尤其台灣是弱者，實力相差那麼懸殊，怎麼可以把底牌都掀出來？



“我覺得趙少康，才是個刁鑽的談判者”！郭正亮指出，趙少康說：就用李嘉誠模式，說台積電這個投資，是同意了。但政府內部還有法律程序要走！（國民黨籍桃園市議員黃敬平補充：投審會還沒同意）可能要再審查幾個月，這就是籌碼了！