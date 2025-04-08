憂關稅危機　張麗善喊話盡快建立社會安全網

國民黨籍雲林縣長張麗善。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電／因應美國對台課徵對等關稅，中國國民黨籍雲林縣長張麗善8日向“中央”喊話，關稅問題恐造成全球經濟蕭條，引發連鎖社會問題，包括勞工失業、社福捐款減少等，呼籲“中央”盡快建立社會安全網。



張麗善人在新加坡率隊參加食品展，7日晚間透過視訊參加中台灣治理平台共同發表“7大聯合聲明”，呼籲“中央政府”協助企業、勞工紓困。她特別強調應保障農業等弱勢產業，八 縣市攜手制定照顧勞工方案，建立社會安全網，避免勞工受無薪假、失業衝擊，擴大為社會問題。



張麗善8日發布新聞稿指出，上個世紀1929年美國金融風暴引發1930年代全球經濟大蕭條的歷史經驗顯示，社會上的弱勢階層歷來是面對經濟危機與經濟蕭條最弱勢的群體，而且必然會導致一連串的社會安全危機。因此，此時除了注意企業的紓困外，更要強化既有的社會安全網。



針對美國提高關稅，企業未來可能將減少工時。張麗善呼籲，短期因應措施為政府應補貼部分工資，降低勞工解僱風險；因關稅影響造成業務緊縮，導致勞力過剩，需放無薪假，政府應給予企業補貼，讓企業渡過難關。中期策略為由公共部門創造就業機會，政府提供臨時工作，維持失業勞工經濟生活穩定；針對受關稅影響勞工，延長失業給付期限，提高失業補助金額。



張麗善指出，政府也應協助勞工技能升級，鼓勵企業提供在職培訓，政府補助企業辦理勞工技能提升訓練課程；強化就業服務，提供勞工個人化職涯諮詢，辦理徵才活動，加速就業媒合工作。