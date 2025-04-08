民進黨持續杯葛議事　鎖門不讓韓國瑜進議場

民進黨團鎖住“立法院”議場後方的門杯葛，藍白在議場排圖卡批評。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月8日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，震撼台灣社會，但民進黨黨團總召柯建銘持續杯葛議事，民進黨團8日上午雖未貼封條、霸佔主席台，但卻下令鎖住“立法院”議場後方的門，不讓中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜走上主席台主持議事，“立法院”持續空轉。



美國總統特朗普日前宣布對台灣課徵對等關稅32%，4月9日生效，台灣股市一片慘況血洗，7日終場暴跌2065.87點，跌點創歷史最大，台股收盤19232.35點，跌破2024年8月6日低點19662.74點，創2024年3月以來新低。



“行政院長”卓榮泰8日率行政官員赴“立法院”進行施政報告並備詢。



卓榮泰會前受訪時，被問及昨天邀請朝野黨團代表會商，柯建銘卻一進場就在搶國民黨團總召傅崐萁的位子，會否下次會商就別找柯建銘了？卓榮泰緩頰表時，感謝昨天朝野黨團能在最短時間到“行政院”交換彼此的意見與態度，確立大家能夠有共同的方向。“行政院”作為邀請方，我們希望能盡到責任，讓每個人能很舒服、很樂意的來參加會議。



卓榮泰說，不過，政府是一體的，是大團隊中的一體，沒有什麼主客之分，大家願意坐下來就當前遇到的問題討論，這才是最重要的事，他也很樂意看到昨天這樣的發展，往後會繼續朝此方向繼續努力。