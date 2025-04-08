亞股反彈台股繼續破底　郭智輝拒受訪

台“經濟部長”郭智輝笑笑不受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）台灣經濟情勢嚴峻，台股跌跌不休，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘1日曾搶麥克風、不讓“經濟部長”郭智輝受訪回應，引發媒體不滿。柯建銘8日再度到議場側門，想要接受媒體聯訪，但無人甩他，記者直奔場內堵訪郭智輝，但郭智輝今日卻笑笑不回應，直奔休息室準備備詢。



今日亞洲主要股市，包括大陸、香港、日本、韓國皆已翻紅，衹有台股還在破底，上午10點多，已跌900多點，跌幅近5%，股民慘兮兮，相關官員都一臉鐵青。



民進黨團日前4度佔領議場，不讓“行政院”“部會”首長上台備詢，柯建銘1日更在關稅議題正熱時，要駐衛警察驅趕記者們、教訓“經濟部”員工別讓郭智輝被訪問，引發媒體記者集體不滿，質問柯建銘為何阻擋新聞採訪自由？彼此引發糾紛。



今早柯建銘再度拄拐杖、在民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜、“立委”張宏陸、賴惠員等陪同下到議場左側門，但媒體記者沒人理柯建銘，柯建銘還特地站在麥克風前說“有什麼問題要問我？”再度無人理睬，柯建銘只好落寞地在其他綠委陪同下進入議場。



郭智輝在議場外簽到時，媒體們則蜂擁上前包圍，追問高關稅的相對應措施等等，郭智輝則笑笑不回應、不受訪，直奔休息室等備詢。至於其他財經“部會”首長，“財政部長”莊翠雲也不回應、直奔休息室。由“行政院長”卓榮泰在議場後門受訪。