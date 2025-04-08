綠還在杯葛議事　黃國昌：看不懂在玩哪招

民眾黨團召開記者會，左起林憶君、陳昭姿、張啓楷、黃國昌、林國成、劉書彬及黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月8日電（記者 鄭羿菲）美國啟動關稅戰，重創台灣。“行政院長”卓榮泰7日邀朝野黨團商討對策，民進黨“立法院”黨團8日上午卻鎖門杯葛議事。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷痛批，民進黨政府至今為止，只是一個安心睡覺、無能的狀態，絲毫沒把人民放心上。民眾黨籍“立委”陳昭姿也痛批，今天若開不了會，卓榮泰昨天會商講的都是屁話嗎？



台灣民眾黨主席、“立法院”黨團總召黃國昌痛批，完全看不懂民進黨在玩哪招，一方面在議場前面拉了大布條說要請卓榮泰來專案報告，然後現在又再鎖門杯葛。



台灣民眾黨“立法院”黨團8日上午召開時事回應記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷、幹事長陳昭姿、“立委”林國成、黃珊珊、劉書彬、麥玉珍、林憶君出席。



黃國昌表示，卓榮泰邀請朝野黨團會商，民眾黨給予最大誠意與善意，願意不計形式“共商國事”，最主要希望此時此刻應該不分黨派、不分行政或立法部門，共同為台灣所受到衝擊的產業，一起捲起衣袖、認真做事。只不過令人遺憾的是，民進黨散漫無能已讓人民夠憤怒了，沒想到民進黨團還當家鬧事，繼癱瘓4天的院會後，今天又把議場後方的門鎖起來。