王鴻薇：民進黨繼續當家鬧事　丟人現眼

國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇8日表示，對特朗普來說，台灣的王牌台積電已打出去，台灣已沒籌碼與他談，因此國民黨、台灣民眾黨團邀請“行政院長”卓榮泰來專案報告，請民進黨團與總召柯建銘別再胡鬧，面對全球變局，請好好開會、共同捐棄成見、顧大局。



王鴻薇今早在國民黨團大會後受訪表示，國民黨籍“立法院長”韓國瑜確定要在今日下午邀集藍綠白三黨團協商，題目是藍白提出的針對美國關稅、對台灣企業界、勞工影響，藍白也邀請卓榮泰來“立院”專案報告、總質詢，已列入協商議程。國民黨團昨天去“政院”，卓榮泰也欣然同意要到“立院”報告、爭取支持，今天若柯建銘不繼續胡鬧，那各黨都支持卓榮泰在“立院”報告。



但今早還是發生綠委鎖住議場的後門？王鴻薇說，面對這樣的變局，朝野應捐棄所有成見、顧大局，別再對抗、對立，這前提是要正常的“國會”，該開會就要開。但柯建銘還是繼續講有的沒的，果不其然今天民進黨團又丟人現眼，面對大變局，當家繼續鬧事，執政黨團杯葛議事，老百姓都看眼裡，民進黨還要鬧多久？請好好開會。



王鴻薇也提及，柯建銘昨天在“政院”冗長發言，不容易讓人聽懂，但柯竟脫口說特朗普是在發動全球大罷免、第三次世界大戰、貨幣戰等，又講古聯合國2758決議文、“一邊一國”等，連卓榮泰都聽不下去、受不了，卓對柯說歷史已無法改變、大家都很忙，柯仍滔滔不絕，想罷免想瘋了，還硬要搶站C位，不倫不類，柯不累嗎？胡搞就能解決問題？